Аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

На следующей неделе курс доллара составит 87,5-90,5 рублей, причем американская валюта начнет смещаться к верхней части этого диапазона. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Может сказаться завершение налогового периода после 28 ноября. Кроме того, в ближайшей перспективе на положение курса рубля может с временным лагом начать влиять спад нефтяных цен, зафиксированный с начала ноября. В то же время заметного ослабления курса нацвалюты мы не ожидаем», — сказал эксперт.

Буйволов уточнил, что эффект от повышений ключевой ставки Центробанка РФ накапливается, постепенно охлаждая спрос на импорт, в то время как экспортеры продолжают продавать на внутреннем рынке львиную долю валютной выручки.

«Улучшение макроэкономических параметров, в том числе сокращение дефицита бюджета и повышение прогноза по темпам роста валового внутреннего продукта (ВВП) РФ, также играет в пользу курса рубля», — заключил аналитик.

На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу курс доллара составил 88,6 рублей.

Курс доллара во вторник упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня 2023 года — до 87,6858 рубля. Каким может быть «дно» американской валюты до конца этого года — в материале «Газеты.Ru».

Ранее финансист Бабин предрек повышение спроса на валюту в России.