Россиянам рассказали, как сэкономить 2-3 млн рублей на покупке квартиры

Вторичные квартиры, которые расположены рядом с больницами, промышленными предприятиями и полицейскими участками, традиционно стоят дешевле и практически не дорожают. Об этом MK.RU рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

По ее словам, покупатель может сэкономить 2-3 млн рублей, зная о подобных нюансах.

Цены на квартиры в домах, находящиеся рядом с больницами, полицейскими участками и промпредприятиями, ниже на 3-5% даже в самых популярных локациях Москвы. Заметнее всего стоимость падает, если недвижимость нередко участвовала в сделках между физическими лицами или недавно была передана собственнику в наследство, а также по договору дарения. Такие лоты стоят на 5-10% меньше.

«Кроме этого, многие продавцы предлагают дополнительный дисконт до нескольких сотен тысяч рублей», — уточнила Мищенко.

Она добавила, что на стоимость квартиры влияет тип дома. Меньше всего дорожают лоты в старых девятиэтажных и пятиэтажных «панельках», в блочных девяти- и двенадцатиэтажных домах, пояснила эксперт. Ниже рыночной цены также продаются вторичные квартиры с плохим ремонтом, видом на козырек магазина или подъезда, а также квартиры без балкона.

Эксперты компаний «ЦИАН.Аналитика», «Инком-Недвижимость» и «Этажи» 19 ноября зафиксировали признаки перехода российского вторичного рынка недвижимости в фазу стабилизации цен и даже снижения стоимости квартир. Так, если в октябре-ноябре предложения на ведущих региональных рынках в среднем дорожали на 1,5% в месяц, то, по данным «ЦИАН.Аналитики», доля объявлений с пониженными ценами за этот период в 2023 году выросла вдвое.

Ранее «Газета.Ru» назвала шесть нюансов покупки квартиры за рубежом.