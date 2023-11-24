Минобороны Дании направит Украине более $4 млрд до 2027 года

Правительство Дании в кооперации с фракциями «Датские демократы», «Либеральный альянс», «Консервативная народная партия», «Радикально-либеральная партия», «Датская народная партия» и «Новые граждане» договорились нарастить оборонную поддержку Украины в размере 2,3 млрд крон ($337 млн) в 2023 году и 23,5 млрд крон ($3,44 млрд) в 2025–2027 годах. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны королевства.

«Мы посылаем четкий сигнал о том, что украинцы в долгосрочной перспективе могут рассчитывать на поддержку Дании», — заявил глава датского оборонного ведомства Троэльс Лунд Поульсен.

Согласно информации министерства, в 2025 году Киеву направят 10,5 млрд крон ($1,54 млрд), годом позже — 7,4 млрд крон ($1,08 млрд), а в 2027 году — 5,6 млрд крон ($820 млн).

«В общей сложности на 2023–2028 годы для Украины зарезервировано 60,4 млрд крон ($8,85 млрд)», — заключается в публикации.

В конце октября Дания выделила Украине пакет военной помощи на полмиллиарда долларов.

Ранее в Пентагоне рассказали о планах США по поддержке Украины.