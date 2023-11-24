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Стало известно, что сглаживает колебания цен на бананы в России

Контракты ретейлеров России с поставщиками бананов сглаживают колебания цен

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Долгосрочные контракты между российскими ретейлерами и производителями бананов в Эквадоре (основной поставщик этих фруктов в Россию) позволяют избегать резких колебаний цен. Об этом ТАСС рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

«Между российскими ретейлерами и производителями бананов в Эквадоре заключены контракты с фиксированными ценами. Поэтому в основном на динамику цен на бананы на российском рынке влияет текущий курс рубля. Ведущие российские торговые сети сотрудничают сразу с несколькими оптовыми поставщиками из Эквадора. Это минимизирует риски срыва поставок и дефицита», — отметил эксперт.

По словам Караваева, бананы в России — одни из самых дешевых в мире. В долларовом эквиваленте стоимость килограмма бананов в РФ — около $1,4, а в Австралии, где зафиксирован максимальный уровень цен, — $4,36 доллара.

Как рассказал ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, сейчас средние розничные цены на бананы в России составляют от 145 рублей за килограмм (в ноябре прошлого года были 99 рублей за килограмм).

Ранее cообщалось, что цены на бананы в России выросли до 143 рублей за килограмм.

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