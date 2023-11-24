Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сбере рассказали о применении ИИ в работе с клиентами

Сбер применяет более 200 моделей ИИ в работе с корпоративными клиентами

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Сбер применяет более 200 моделей искусственного интеллекта в работе с корпоративными клиентами. Об этом в кулуарах конференции AI Journey заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, в результате их внедрения в работу с бизнесом до конца текущего года финансовый эффект на банк превысит 100 млрд рублей.

«Искусственный интеллект используется в кредитовании, комплаенс, персональных предложениях клиентам, сервисных коммуникациях, оптимизации процессов, обработке голоса, предсказании темы обращения, моделях оттока, ценообразовании», — добавил Попов.

В сентябре в Сбере сообщили об открытии для всех желающих доступа к генеративному искусственному интеллекту GigaChat. С помощью сервиса пользователи получат возможности по работе с текстом и изображениями. Для доступа в веб-версию сервиса необходимо только пройти регистрацию с помощью Сбер ID. В настоящее время GigaChat уже доступен владельцам умных колонок SberBoom и SberBoom Mini.

AI Journey, или AIJ — это ежегодная конференция, одна из крупнейших в мире профильных мероприятий, посвященных искусственному интеллекту. Конференция проходит с 2012 года.

Ранее первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин рассказал, что искусственный интеллект Сбера поможет Египту расшифровать древние манускрипты.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий