В Сбере рассказали о применении ИИ в работе с клиентами

Сбер применяет более 200 моделей искусственного интеллекта в работе с корпоративными клиентами. Об этом в кулуарах конференции AI Journey заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, в результате их внедрения в работу с бизнесом до конца текущего года финансовый эффект на банк превысит 100 млрд рублей.

«Искусственный интеллект используется в кредитовании, комплаенс, персональных предложениях клиентам, сервисных коммуникациях, оптимизации процессов, обработке голоса, предсказании темы обращения, моделях оттока, ценообразовании», — добавил Попов.

В сентябре в Сбере сообщили об открытии для всех желающих доступа к генеративному искусственному интеллекту GigaChat. С помощью сервиса пользователи получат возможности по работе с текстом и изображениями. Для доступа в веб-версию сервиса необходимо только пройти регистрацию с помощью Сбер ID. В настоящее время GigaChat уже доступен владельцам умных колонок SberBoom и SberBoom Mini.

AI Journey, или AIJ — это ежегодная конференция, одна из крупнейших в мире профильных мероприятий, посвященных искусственному интеллекту. Конференция проходит с 2012 года.

Ранее первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин рассказал, что искусственный интеллект Сбера поможет Египту расшифровать древние манускрипты.