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Билл Гейтс рассказал о будущем человечества с Искусственным интеллектом

Билл Гейтс заявил, что развитие ИИ приведет к сокращению рабочей недели

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Denis Balibouse/Reuters

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс высказал мнение, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) в будущем позволит человечеству уменьшить продолжительность рабочей недели до трех дней.

Таким образом он ответил на вопрос ведущего подкаста «What Now?» на платформе Spotify, угрожает ли развитие ИИ потере рабочих мест.

По словам миллиардера, в конечном итоге может появиться мир, в котором машины будут производить всю еду и прочее.

Если в конечном итоге появится общество, в котором людям придется работать всего лишь по три дня в неделю, это нормально, добавил бизнесмен.

В августе Гейтс заявлял, что его впечатлила способность модели искусственного интеллекта сдать на отлично экзамен по биологии для студентов. По словам миллиардера, он не ожидал такого быстрого развития технологии.

Билл Гейтс активно выступает за дальнейшее развитие и внедрение ИИ во все сферы человеческой деятельности. По его мнению, попытки отказаться от ИИ похожи на призывы «запретить калькулятор».

Ранее Билл Гейтс заработал $2 млрд за день после одного звонка.

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