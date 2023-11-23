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В Минюсте назвали число российских иноагентов за два года

Минюст России: свыше 300 физлиц пополнили список иноагентов за два года

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Более 300 физических лиц попали в реестр иностранных агентов за минувшие два года. Такие цифры обозначил на конференции «Державинские чтения» заместитель главы министерства юстиции России Олег Свириденко, чьи слова передает ТАСС.

«За год в реестр были внесены 168 граждан по сравнению с 134 годом ранее», — говорится в материале.

По информации Свириденко, количество вносимых в перечень юридических лиц в 2023 году немного снизилось, число физических лиц, напротив, возросло. Также зафиксирован рост добавленных в список официально незарегистрированных организаций.

Согласно данным Минюста, среди физических лиц, внесенных в реестр иноагентов, доля журналистов за текущий год упала с 35 до 19%, доля политиков и политологов подскочила с 8 до 12%, процент парламентариев увеличился с 1 до 5,3, блогеров — с 2 до 4%.

Перед этим в министерстве юстиции анонсировали штрафы за распространение материалов иноагентов. Свириденко заявил, что к лицам, распространяющим материалы иноагентов без маркировки, будут применяться штрафы в 300-500 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить законы об иноагентах.

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