Греческие судовладельцы отказались возить российскую нефть из-за санкций

Три крупные греческие судоходные компании в последние недели приостановили перевозки российской нефти, чтобы избежать американских санкций. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers, которые работали с российскими грузоотправителями на протяжении десятилетий, уточняет издание.

Как отметил один из опрошенных трейдеров, решение принято после ужесточения Вашингтоном мер по ограничению экспорта российской нефти в октябре 2023 года. Судоходные компании начали сокращать заказы на перевозку российской нефти в ноябре — октябре, свидетельствуют данные судоходных агентств.

Эксперты полагают, что уход греческих перевозчиков — серьезный удар по России, так как они обеспечивали до 10% месячного экспорта морским путем. Флот этих компаний, насчитывающий более 100 танкеров, был ключевым инструментом экспорта российской нефти в Европу, Азию и Африку.

Тем не менее, по мнению другого опрошенного трейдера, Россия по-прежнему располагает достаточным флотом для перевозок, полагаясь на российские компании и малоизвестные судоходные компании из ОАЭ, Индии, Гонконга и других юрисдикций.

До этого промышленный эксперт оценил попытки Запада усилить санкции против российской нефти.

Ранее РФ уменьшила морские поставки нефти до рекордно низкого уровня за три месяца.