Стало известно, на что россияне брали кредиты в 2023 году

Треть россиян, которые брали потребительские кредиты в 2023 году, — 33,3% — делали это для ремонта квартиры и обустройства своего жилья. Это следует из опроса, проведенного банком Синара (результаты есть у «Газеты.Ru»).

На втором месте по популярности кредиты на покупку бытовой техники – их брали в 20,4% случаев. На третьем – кредиты на повседневные расходы (16,7%). Кроме того, россияне часто брали деньги в долг у банка на предстоящее путешествие (14,8%) и на оздоровительные процедуры (13%).

Самыми распространенными среди кредитовавшихся россиян были займы в размере от 100 до 500 тысяч рублей (их брали в 40,7% случаев) и на срок более полутора лет (63%). На втором месте по популярности – кредиты до 100 тысяч рублей. 22% граждан погасили займы досрочно, 77,8% еще продолжают их выплачивать.

Всего в этом году кредитовались 30% респондентов. Причем большая часть из них — почти 70,4% — брала только один кредит. 20,4% оформляли два займа, 9,3% — три и больше.

Еще 15% от общего числа опрошенных планируют взять кредит в ближайшее время, более половины из них – на сумму свыше 1 млн рублей. Тренд на ремонт квартиры в кредит распространяется и на тех, кто только планирует оформить заем – на эти цели кредитоваться будут 25,9%.

«Кредиты на ремонт и обустройство жилья остаются наиболее популярными среди населения. Как показывает практика, это связано с подорожанием строительных материалов и услуг специалистов – примерно на 10-15% по сравнению с 2022-м. Мы не исключаем, что в следующем году самой часто причиной оформления потребительского кредита будет именно ремонт квартиры – на это указывают и тенденции на рынке недвижимости», - отметила директор по развитию розничного бизнеса банка Синара Анна Волкова.

Опрос был проведен в ноябре 2023 года. В нем приняли участие 900 трудоустроенных человек старше 18 лет.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, на что россияне брали микрозаймы в этом году.