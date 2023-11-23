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Эксперты рассказали, как увеличить размер пенсии

Аналитик Дайнеко назвала основные инструменты для увеличения пенсии

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Для формирования комфортной пенсии россиянам необходимо использовать несколько финансовых инструментов, в том числе инвестиции в акции, облигации, недвижимость и драгоценные металлы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта проекта Минфина «Моифинансы.рф» Ольги Дайнеко, основная задача — получать доход выше инфляции при разумном уровне риска.

«Можно отметить банковский депозит, индивидуальный инвестиционный счет, покупку драгметаллов, недвижимости и использование программ негосударственного пенсионного обеспечения», — уточнила она.

Дайнеко подчеркнула, что для финансовой стабильности в старости нужно задействовать несколько инструментов накопления, а не только отчисления работодателя.

Другой эксперт, заместитель заведующего кафедрой экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Столяров, отметил, что заниматься инвестициями можно начинать и с 16 лет, но более зрелый возраст для этого — 40-50 лет. Главное — понимать связанные с вложениями риски.

По его словам, менее рискованный вариант — гособлигации, но при росте ставок ЦБ их цена может упасть. Акции сопряжены с еще бóльшим риском.

«Надо понимать, что если инвестируете, то уже принимаете на себя риск. Можно начинать с любых сумм, но для формирования портфеля потребуется минимум 100-150 тысяч рублей», — резюмировал Столяров.

До этого экономист сообщил о повышении пенсий в декабре.

Ранее в Совфеде одобрили повышение стоимости пенсионного коэффициента.

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