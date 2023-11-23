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Российские компании подписали декларацию об ответственном экспорте искусственного интеллекта

Отечественные разработчики ИИ-решений договорились о стандартах поведения

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Пресс-служба Сбера

Компании-участницы Альянса в сфере искусственного интеллекта и ряд других представителей индустрии подписали декларацию об ответственном экспорте технологий искусственного интеллекта и программного обеспечения на их основе. Подписание состоялось в рамках международной конференции Сбера AI Journey, сообщили в пресс-службе финансовой организации. Документ устанавливает этические принципы и стандарты поведения отечественных разработчиков ИИ-решений при экспорте собственных гражданских решений в сфере искусственного интеллекта.

К декларации присоединились Сбер, СберМедИИ и СберБизнесСофт, группа компаний ЦРТ, Яндекс, VisionLabs и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России.

Стандарты включают как общие принципы и правила, так и конкретные рекомендации по вопросам взаимодействия с иностранными контрагентами и уполномоченными государственными органами. Подписывая документ, декларанты подтвердили готовность ответственно относиться к вопросам экспорта в сфере ИИ и договорились делиться лучшими практиками по взаимодействию с зарубежными партнерами.

Присутствовавший на подписании заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал критически важным совместно с лидерами отрасли не допустить неконтролируемого распространения ИИ-решений, защитив при этом интересы государства.

По словам первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, подписание соглашения — важная веха в развитии рынка искусственного интеллекта РФ.

«Стоит уделить особенное внимание созданию сообщества национальных компаний-разработчиков, готовых применять четкие стандарты безопасной деятельности при экспорте ИИ-решений. Наши приоритеты — повышенная ответственность, контроль и соблюдение российского законодательства», — сказал топ-менеджер Сбера.

Кроме того, в Сбере сообщили, что в рамках AI Journey еще 11 компаний, включая международные, присоединились к Кодексу этики искусственного интеллекта.

В число подписантов кодекса вошли 4 российские компании — Россельхозбанк, Росбанк, «Авито», «Эмбедика» — и 4 иностранных участника из Таджикистана, Узбекистана и Кубы. Также к кодексу присоединились российские вузы.

Восьмая международная конференция Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) стартовала 22 ноября и продлится до 24 ноября.

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