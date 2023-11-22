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Российские бизнесмены обжаловали в суде введенные против них санкции

Миллиардеры Тимченко и Пумпянский оспорили решение суда по санкциям ЕС

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российские миллиардеры Дмитрий Пумпянский, Михаил Гуцериев, Геннадий Тимченко и Тигран Худавердян, а также члены их семей обратились в Европейский суд юстиции, чтобы обжаловать решение по оставлению введенных против них санкций Евросоюза. Об этом сообщается в уведомлениях, опубликованных на сайте суда.

Согласно материалам суда, все иски внесены 16 ноября в индивидуальном порядке.

В сентябре суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски нескольких крупных российских предпринимателей, которые попали под ограничительные меры Евросоюза. Уточнялось, что был отклонен иск российского бизнесмена и экс-владельца Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского, который после попадания в санкционный список вышел из бенефициаров и состава совета директоров предприятия. Судом также отклонены иски предпринимателя Геннадия Тимченко и экс-управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна.

В ноябре Канада официально сняла санкции с российского предпринимателя Олега Бойко.

Ранее в Евросоюзе отклонили иски граждан России, попавших под санкции.

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