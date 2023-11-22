Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России продолжила снижаться стоимость бензина

Автобензин марок АИ-92 и АИ-95 на бирже подешевел в среднем на 3%

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов 23 ноября упала в среднем на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке.

В частности, цена бензина АИ-92 снизилась на 3,14% до 47 661 рублей за тонну, бензина АИ-95 — на 2,9% до 50 122 рублей.

При этом стоимость летнего дизеля опустилась на 1,1% до 56 489 рублей за тонну, межсезонного — на 0,92% до 56 225 рублей за тонну, а зимнего – на 0,68% до 69 304 рублей за тонну.

В то же время подорожал топочный мазут на 4,76% до 16 184 рублей за тонну и авиакеросин на 4,26% до 81 096 рублей за тонну. СУГ на Урале и в Сибири подешевели на 2,17% до 30,41 тыс. рублей за тонну.

До этого в России эксперты оценили влияние отмены запрета на экспорт бензина. По мнению экспертов в ближайшее время не стоит ждать падения стоимости топлива в РФ, кроме того по мнению старшего научного сотрудника Финансового университета Станислава Митраховича в конечном итого отмена экспорта может привести к поднятию налогов для нефтяных компаний.

Ранее РФ уменьшила морские поставки нефти до рекордно низкого уровня за три месяца

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий