В России продолжила снижаться стоимость бензина

Стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов 23 ноября упала в среднем на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке.

В частности, цена бензина АИ-92 снизилась на 3,14% до 47 661 рублей за тонну, бензина АИ-95 — на 2,9% до 50 122 рублей.

При этом стоимость летнего дизеля опустилась на 1,1% до 56 489 рублей за тонну, межсезонного — на 0,92% до 56 225 рублей за тонну, а зимнего – на 0,68% до 69 304 рублей за тонну.

В то же время подорожал топочный мазут на 4,76% до 16 184 рублей за тонну и авиакеросин на 4,26% до 81 096 рублей за тонну. СУГ на Урале и в Сибири подешевели на 2,17% до 30,41 тыс. рублей за тонну.

До этого в России эксперты оценили влияние отмены запрета на экспорт бензина. По мнению экспертов в ближайшее время не стоит ждать падения стоимости топлива в РФ, кроме того по мнению старшего научного сотрудника Финансового университета Станислава Митраховича в конечном итого отмена экспорта может привести к поднятию налогов для нефтяных компаний.

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