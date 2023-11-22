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Вспышки гриппа и расходы тормозят российское птицеводство

Росптицесоюз: производители курятины не справляются с ростом расходов в РФ

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Depositphotos

Предприятия по выпуску куриного мяса и яиц в России испытали резкий рост затрат на производство, при этом отрасль переживает вспышки птичьего гриппа, что ведет к гибели поголовья. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на рассылку Росптицесоюза.

По данным объединения, в 2023 году расходы производителей на зарплаты выросли на 25-30%, на оборудование — на 25-30%, на ветеринарные препараты — на 15-25%. При этом грипп зафиксирован на шести птицефабриках, включая «Башкирскую» и «Романовскую». На некоторых предприятиях региона поголовье сократилось более чем на 40%.

В Росптицесоюзе полагают, что по итогам года выпуск мяса птицы и яиц сохранится на уровне 2022 года. Для стабилизации ситуации Минсельхоз запретил на полгода экспорт продукции, кроме поставок в страны ЕАЭС.

Однако эксперт Альберт Давлеев считает, что для насыщения рынка потребуется минимум два года. При этом в среднесрочной перспективе он видит риски перенасыщения и резкого падения цен из-за избытка предложения.

До этого в России разработали меры для стабилизации цен на яйца.

Ранее иммунолог предупредил об угрозе пандемии птичьего гриппа и дефиците яиц.

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