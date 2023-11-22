Эрдоган заявил о завершении падения турецкой лиры

Турецкая лира прекратила падение и вскоре может укрепиться. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитируют РИА Новости.

По словам турецкого лидера, падение лиры завершилось, и в настоящее время есть высокая вероятность, что валюта укрепится по отношению к доллару.

При этом еще в начале ноября лира обновила свой исторический минимум, опустившись до отметки в 28,6 лиры за доллар. А всего с начала 2023 года лира потеряла более половины своей стоимости.

По мнению ряда экспертов, причиной обвала национальной валюты Турции являются действия Эрдогана, которые игнорировал рекомендации экономистов.

Отмечается, что даже повышение ключевой ставки турецким Центробанком до 35% не убережет страну от роста инфляции до 68% к концу 2022-го. Эрдоган же после победы на выборах президента обещал добиться снижения инфляции.

Ранее Эрдоган назвал угрозой Турции наличие ядерного оружия у Израиля.