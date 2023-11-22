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Стало известно, как болгарская надбавка на транзит газа ударит по Евросоюзу

РИА Новости: надбавка Болгарии на транзит газа обойдется странам ЕС в 25% цены

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Кадр из видео/Газпром/Youtube

Установленный на прошлой неделе Болгарией налог на транзит газа ударит по кошельку соседей страны по Евросоюзу. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты пишут, что цена российского газа, поставляемого в ЕС по «Турецкому потоку» через Болгарию, вырастет из-за решения Софии на 25% при изначальной стоимости порядка $400 за 1 тыс. кубометров голубого топлива. Это сделает его одинаковым по стоимости с дорогим сжиженным природным газом.

Ситуация вызвала резкое недовольство соседей Болгарии по Евросоюзу, пишет агентство. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказал опасения, что дополнительные расходы лягут на Будапешт. В Греции же и вовсе считают, что надбавку должен выплачивать «Газпром».

В целом же решение Софии ряд стран сочли незаконным, а в возможную коалицию несогласных, помимо Греции и Венгрии, могут войти Румыния, Северная Македония и Молдавия. Последствия у этого, по мнению журналистов, могут быть самыми разными: от разбирательств в Еврокомиссии до торговых войн.

Акциз на транзит российского газа в размере €10 евро в час Болгария ввела в октябре. Премьер страны Николай Денков заявлял, что это усилит конкуренцию на газовом рынке. Однако главы внешнеполитических ведомств Венгрии и Сербии высказали опасение, что такое решение Софии угрожает энергобезопасности их стран.

Ранее стало известно, что ЕC стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа.

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