Стало известно, как болгарская надбавка на транзит газа ударит по Евросоюзу

Установленный на прошлой неделе Болгарией налог на транзит газа ударит по кошельку соседей страны по Евросоюзу. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты пишут, что цена российского газа, поставляемого в ЕС по «Турецкому потоку» через Болгарию, вырастет из-за решения Софии на 25% при изначальной стоимости порядка $400 за 1 тыс. кубометров голубого топлива. Это сделает его одинаковым по стоимости с дорогим сжиженным природным газом.

Ситуация вызвала резкое недовольство соседей Болгарии по Евросоюзу, пишет агентство. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказал опасения, что дополнительные расходы лягут на Будапешт. В Греции же и вовсе считают, что надбавку должен выплачивать «Газпром».

В целом же решение Софии ряд стран сочли незаконным, а в возможную коалицию несогласных, помимо Греции и Венгрии, могут войти Румыния, Северная Македония и Молдавия. Последствия у этого, по мнению журналистов, могут быть самыми разными: от разбирательств в Еврокомиссии до торговых войн.

Акциз на транзит российского газа в размере €10 евро в час Болгария ввела в октябре. Премьер страны Николай Денков заявлял, что это усилит конкуренцию на газовом рынке. Однако главы внешнеполитических ведомств Венгрии и Сербии высказали опасение, что такое решение Софии угрожает энергобезопасности их стран.

Ранее стало известно, что ЕC стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа.