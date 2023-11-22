Юрист объяснил, почему могут не вернуть деньги со вклада

Банки имеют три законных основания для того, чтобы не возвращать вкладчику его деньги со счета. Об этом сообщил агентству «Прайм» юрист Петр Гусятников.

Эксперт отметил, что частой причиной невозврата денег со счета может быть арест со стороны судебных приставов, который налагается на счет. Это может случиться, если у вкладчика нет крупных долгов. Однако в данной ситуации это решает не банк — его только обязуют выполнить судебное решение.

Вторым поводом не вернуть деньги вкладчику может быть случай, когда банк фиксирует попытку получить средства по недействительному документу.

Третья популярная причина, почему могут отказать в возврате денег, является наличие у банка подозрений в том, что клиент участвует в отмывании денег. Однако в этом случае основания для отмывания денег определены законодательством достаточно размыто, предупредил юрист. Он посоветовал иметь на этот случай документы, подтверждающие доход или операции с деньгами, например, справку 2НДФЛ, договор купли-продажи недвижимости, выписки из других банков о переводах средств и прочие.

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