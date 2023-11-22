ЦБ РФ и Мосбиржа прорабатывают план на случай санкций

Центральный банк России (ЦБ РФ) и Московская биржа работают над планом, который поможет уменьшить риски для участников финансового рынка в случае введения санкций против биржи. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в интервью газете «Известия».

Данилова отметила, что ЦБ РФ всегда анализирует риски новых санкций и имеет план действий на случай их реализации.

Введение санкций против Московской биржи не является угрозой для финансовой стабильности, добавила она.

Ранее курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 30 июня.

В свою очередь директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко прогнозировал, что торговый диапазон китайского юаня на текущей неделе составит 12,25 – 12,50 руб.

До этого сообщалось, что после недавнего укрепления аналитики прогнозируют, что курс рубля установится на отметке ₽90 за доллар. Bloomberg пишет, что такой прогноз содержится в базовом сценарии Минэкономразвития и отражает ожидания участников рынка.

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.