Итоги расследования подрыва «Северных потоков» определят компенсацию для РФ

Россия может потребовать компенсацию за подрыв «Северных потоков» после завершения расследования. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости.

Он отметил, что расследование пока не закончено.

«Мы ждем, когда будут итоги расследования в Совете Безопасности, тогда будем смотреть, что делать», — сказал он в ответ а вопрос о возможном требовании компенсации со стороны России.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее издание The Washington Post утверждало, что координатором подрыва газопроводов был бывший полковник ВСУ Роман Червинский.

В Кремле отреагировали на эту информацию, заявив, что украинских следов в подрыве «Северных потоков» становится все больше.

Ранее минобороны Германии отказалось делиться подробностями своего расследования подрыва газопроводов.