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Генпрокурору пожаловались на резкий рост кадастровой стоимости коммерческой недвижимости

Прокуратура проверит рост кадастровой стоимости коммерческой недвижимости

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СК РФ/РИА «Новости»

Генпрокурор России Игорь Краснов назвал кратное повышение налоговой нагрузки на бизнес неразумным. На рост кадастровой оценки недвижимости в сотни и даже тысячи раз пожаловались предприниматели Ульяновской области, пишут «Известия».

«При оценке кадастра важно сохранить баланс между интересами бизнеса и государства. Я убежден, что такой баланс будет найден», — заявил Краснов.

По словам главы надзорного ведомства, центральный аппарат Генпрокуратуры подключится к решению проблемы на федеральном уровне. Прокуратура проверит обоснованность кратного повышения кадастровой цены коммерческой недвижимости, отмечает издание.

Директор ульяновской птицефабрики «Персонал» Павел Майоров на встрече с генпрокурором рассказал, что кадастровая стоимость активов предприятия в разы превысила рыночную, и назвал методику расчетов «непонятной и непрозрачной». В качестве наиболее яркого примера он привел оценку двухкилометрового водопровода, которая выросла в 13 тысяч раз и в настоящее время составляет 19 млн рублей.

По словам Майорова, остальные объекты фабрики подорожали в 60 и 100 раз. Если предприятию придется выплачивать в бюджет эти суммы, это приведет к стагнации производства.

Мораторий на рост кадастровой стоимости объектов действует в России с 2020 года и до конца 2023. Готовясь к его снятию, регионы сделали переоценку кадастра, что в случае с Ульяновской областью привело к существенному повышению ставок.

В 2022 году Минфин предложил взимать налог по кадастру со всей недвижимости бизнеса.

Ранее эксперт рассказал о последствиях неуплаты налога на имущество.

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