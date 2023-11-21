Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о переплате за отопление из-за открытых окон в подъезде

РИА Новости: открытые окна подъездов увеличивают счета за отопление

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Открытые зимой окна в подъездах могут привести к увеличению счетов за отопление для жителей многоквартирных домов. Такие расчеты специалистов приводит РИА Новости.

По словам директора партнерства АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, для полного остывания дома при температуре -15°С требуется один час.

«В домах с классом энергоэффективности от D и ниже в случае открытых окон, по сути, можно получить стоимость как за двойное отопление», — пояснила Вепрецкая.

Директор Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ Олег Рубцов подтвердил, что основные теплопотери здания — около 80% — происходят через наружные стены и окна. По его мнению, в случае, если 10% окон в подъездах будут открыты, общие потери тепла составят 3%, и оплата за них ляжет на плечи собственников помещений.

Доцент Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин уточнил, что, в зависимости от тарифов, среднем переплата составляет по каждой квартире от 150 до 400 рублей за квартал.

28 октября в Госдуме напомнили о последствиях отказа от поверки счетчика. Если жилец вовремя не сделал поверку, ресурсоснабжающая организация (РСО) начнет начислять плату на коммунальные услуги по тарифу, что может поднять оплату вдвое.

Ранее московские власти получили право определять порядок расчета платы за отопление в многоквартирных домах.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий