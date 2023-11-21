Россиян предупредили о переплате за отопление из-за открытых окон в подъезде

Открытые зимой окна в подъездах могут привести к увеличению счетов за отопление для жителей многоквартирных домов. Такие расчеты специалистов приводит РИА Новости.

По словам директора партнерства АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, для полного остывания дома при температуре -15°С требуется один час.

«В домах с классом энергоэффективности от D и ниже в случае открытых окон, по сути, можно получить стоимость как за двойное отопление», — пояснила Вепрецкая.

Директор Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ Олег Рубцов подтвердил, что основные теплопотери здания — около 80% — происходят через наружные стены и окна. По его мнению, в случае, если 10% окон в подъездах будут открыты, общие потери тепла составят 3%, и оплата за них ляжет на плечи собственников помещений.

Доцент Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин уточнил, что, в зависимости от тарифов, среднем переплата составляет по каждой квартире от 150 до 400 рублей за квартал.

28 октября в Госдуме напомнили о последствиях отказа от поверки счетчика. Если жилец вовремя не сделал поверку, ресурсоснабжающая организация (РСО) начнет начислять плату на коммунальные услуги по тарифу, что может поднять оплату вдвое.

Ранее московские власти получили право определять порядок расчета платы за отопление в многоквартирных домах.