Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Доход со вкладов россиян подпадет под новый налог

«Известия»: доход со вкладов свыше 1,6 млн рублей будет обложен новым налогом

close
100%
«Газета.Ru»

Доход россиян с процентов по вкладам свыше 1,6 млн рублей будет обложен новым налогом — власти рассчитывают получить 101 млрд рублей со вкладов, доходность которых составляет порядка 150 тыс. в год. Об этом сообщает газета «Известия».

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что данные меры связаны с ужесточением кредитно-денежной политики и повышением ключевой ставки до 15%. Он добавил, что по итогу 11 месяцев средняя арифметическая доходность по вкладам составит около 9% годовых, откуда рассчитывается соотношение суммы вклада и его годовой доходности.

«Таким образом, все вклады ниже 1,665 млн рублей подпадают под необлагаемую налогом сумму, так как годовой доход от таких депозитов при средней ставке в 9% составит 149 850 рублей», — пояснил Чернов.

Ставка по доходам останется общей для НДФЛ — 13%, то есть с суммы годового дохода в, например, 150 тыс. рублей, нужно будет заплатить 19,5 тыс. рублей. Расчетом суммы по данным от банков будет заниматься ФНС.

До этого эксперт назвал условия для покупки квартиры в ипотеку при действующих ставках.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий