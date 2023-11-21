Доход со вкладов россиян подпадет под новый налог

Доход россиян с процентов по вкладам свыше 1,6 млн рублей будет обложен новым налогом — власти рассчитывают получить 101 млрд рублей со вкладов, доходность которых составляет порядка 150 тыс. в год. Об этом сообщает газета «Известия».

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что данные меры связаны с ужесточением кредитно-денежной политики и повышением ключевой ставки до 15%. Он добавил, что по итогу 11 месяцев средняя арифметическая доходность по вкладам составит около 9% годовых, откуда рассчитывается соотношение суммы вклада и его годовой доходности.

«Таким образом, все вклады ниже 1,665 млн рублей подпадают под необлагаемую налогом сумму, так как годовой доход от таких депозитов при средней ставке в 9% составит 149 850 рублей», — пояснил Чернов.

Ставка по доходам останется общей для НДФЛ — 13%, то есть с суммы годового дохода в, например, 150 тыс. рублей, нужно будет заплатить 19,5 тыс. рублей. Расчетом суммы по данным от банков будет заниматься ФНС.

До этого эксперт назвал условия для покупки квартиры в ипотеку при действующих ставках.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.