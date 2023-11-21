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Глава ФНС назвал срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение

ФНС: переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение произойдет в 2025 году

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Depositphotos

Федеральная налоговая служба (ФНС) в данный момент работает над упрощенным порядком вычета за лечение, обучение и спорт. Об этом РБК рассказал глава ведомства Даниил Егоров.

По его словам, в ФНС уже автоматизированы инвестиционные и имущественные вычеты. Он отметил, что ведомство самостоятельно получает данные о сделках из банков и предзаполняет данные для налогоплательщиков.

«Вторая задача — максимально ускорить процесс за счет автоматизации. Теперь идем дальше — принят закон, касаемый социальных вычетов. В течение 2024 года мы будем апробировать и тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, фитнесе и так далее», — сказал он.

Глава ФНС считает, что социальные вычеты в упрощенном порядке ведомство начнет предоставлять уже с 2025 года. Егоров подчеркнул, что по НДФЛ уже сокращены сроки возврата денег, а по НДС больше 80% возвращаются в течение месяца.

До этого стало известно, что налоговые вычеты родителям за обучение детей в вузе удвоят в 2024 году.

Ранее стало известно, кто сможет получить новые налоговые вычеты.

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