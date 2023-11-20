Стало известно, сколько машин выпустил завод «Москвич»

Автозавод «Москвич» выпустил более 30 тыс. машин с ноября 2022 года, когда стартовало производство. Об этом рассказала директор по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям предприятия Татьяна Редько, выступая в Совете Федерации.

«В данный момент произведена 31 тыс. автомобилей, в том числе 4 тыс. электромобилей», — приводит ТАСС ее слова.

В начале ноября «Москвич» представил на Петербургском международном газовом форуме автомобиль «Москвич 6» с газобаллонным оборудованием. Представленное авто оснастили мотором 1.5 мощностью 104 л.с.

В конце октября завод «Москвич» завершил подготовку окрасочной линии к началу мелкоузловой сборки автомобилей, запланированной на 2024 год. Местными поставщиками были разработаны пять цветов для кузовов кроссоверов «Москвич». Помимо кузовов, завод планирует окрашивать большинство пластиковых внешних деталей.

До этого в «Москвиче» назвали главное условие для снижения стоимости своих автомобилей. По словам коммерческого директора предприятия Александра Мигаля, необходима высокая степень локализации.

Ранее «Москвич» назвал условие для выхода на рынок трех новых моделей.