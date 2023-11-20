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В Польше считают, что санкции против «Арктик СПГ 2» — для партнеров США

Myśl Polska: санкции против «Арктик СПГ 2» ударят по союзникам США

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Issei Kato/Reuters

Санкции против российского проекта «Арктик СПГ 2» нанесут урон партнерам США. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

По мнению автора публикации, Вашингтон хочет уничтожить российский проект в Арктике не столько из-за опасений роста доходов РФ от продажи газа, сколько из-за желания избавиться от конкуренции и заработать на других.

«То же самое происходит в Польше — мировой энергетический жандарм «предлагает нам свои ядерные блоки, таская корейских конкурентов по судам», — говорится в публикации.

Отмечается, что санкции против «Арктик СПГ 2» нанесут серьезный урон проекту «Новатэка». Ожидается, что он будет запущен до конца года. Почти на 50% проект принадлежит французской Total, японским Mitsui и Jogmeg и китайским CNPC и CNOOC. Поэтому санкции окажут влияние и на них.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия не собирается отказываться от «Арктик СПГ 2» и других проектов из-за наложения санкций со стороны США.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

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