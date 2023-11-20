Спикерами конференции AI Journey станут представители более 10 стран

Более 200 авторитетных российских и международных спикеров из более чем 10 стран выступят на восьмой международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на пресс-конференции в преддверии AI Journey.

По его словам, в мероприятии примут участие представители Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ОАЭ и ЮАР.

«В этом году перед гостями и зрителями конференции в ходе 11 стримов и 20 профильных секций выступят более 200 авторитетных российских и международных спикеров из более чем 10 стран. Программа в этом году, как всегда, будет очень насыщенной. Эксперты расскажут о мировых трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях, генеративных моделях и многом другом из мира технологий и науки», — сказал Ведяхин.

Отмечается, что восьмая международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) пройдет с 22 по 24 ноября. Она будет посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта (ИИ), их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи.

В первый AI Journey в формате keynote talks спикеры расскажут о мировых трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях и генеративных моделях. Во второй день эксперты обсудят применение технологий ИИ в бизнесе (AI Journey Business). Дискуссия будет посвящена развитию ИИ в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли и т. д. Будут обсуждаться рекомендательные системы, роботизация и другие области знаний.

Ключевой темой заключительного дня конференции станет роль ИИ в создании инновационных решений в области ESG и на благо общества. В рамках трека ESG будут затронуты вопросы влияния ИИ на климат, энергопереход, биоразнообразие, образование и социальную сферу.