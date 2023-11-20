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Товарообороту между Россией и КНР предрекли новый рекорд

Вице-премьер Белоусов: объем торговли РФ и КНР превысит $200 млрд в 2023 году

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Общий объем торговли между Россией и Китаем увеличился на треть и достигнет отметки в $200 млрд к концу 2023 года, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Об этом сообщает ТАСС.

«По нашим оценкам, к концу года преодолеем планку в $200 млрд, достичь которую планировалось только в 2024 году», — пояснил Белоусов.

Чиновник также предположил, что к концу десятилетия суммарный товарообмен между двумя странами преодолеет планку в $300 млрд.

«С начала 2023 года двусторонний товарооборот увеличился на треть. Заметен прогресс в торговле продукцией металлургии, химии, продовольствием, оборудованием и транспортными средствами», — добавил Белоусов во время выступления на межправительственной двусторонней комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Китайские таможенники сообщали о росте товарооборота между Россией и Китаем на 29,5% до $176,4 млрд за первые девять месяцев 2023 года.

В середине ноября Андрей Белоусов сообщил, что задачу прорыва транспортной блокады России можно снять с повестки.

Ранее анонсировали запуск под Новосибирском терминала для отправки грузов в Китай и страны АТР.

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