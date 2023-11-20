Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Вкусвилл» выкупил сеть кафе «Андерсон»

«Коммерсантъ»: «Вкусвилл» выкупил сеть кафе «Андерсон»

close
100%
Depositphotos

Российский ретейлер «Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы сети «Андерсон». Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, сделку оценили в 600–800 млн рублей. Во «Вкусвилле» уточнили, что уже закрыли сделку по покупке бренда и основных активов сети.

В мае российская сеть супермаркетов зарегистрировала домен kz-vkusvill.ru, на сайте появился каталог товаров для оптового заказа в Казахстан.

До этого компания «Тилтех капитал», совладельцем которой является основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко, приобрела 25% акций сети ювелирных магазинов Poison Drop.

Как отметил гендиректор Poison Drop, инвестор планирует в течение пяти лет увеличить стоимость сети в 10 раз. После подведения итогов 2023 года «Тилтех Капитал» примет решение о дальнейшем финансировании компании.

Poison Drop, основанная в 2013 году как интернет-магазин, с 2018 года начала открывать офлайн-магазины. Сейчас у нее 10 точек в нескольких городах России. Компания уже вышла на рынок Дубая и до конца года планирует запустить там первый офлайн-магазин.

Ранее ретейлер «Лента» приобрел одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России — «Монетка».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий