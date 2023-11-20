«Вкусвилл» выкупил сеть кафе «Андерсон»

Российский ретейлер «Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы сети «Андерсон». Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, сделку оценили в 600–800 млн рублей. Во «Вкусвилле» уточнили, что уже закрыли сделку по покупке бренда и основных активов сети.

В мае российская сеть супермаркетов зарегистрировала домен kz-vkusvill.ru, на сайте появился каталог товаров для оптового заказа в Казахстан.

До этого компания «Тилтех капитал», совладельцем которой является основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко, приобрела 25% акций сети ювелирных магазинов Poison Drop.

Как отметил гендиректор Poison Drop, инвестор планирует в течение пяти лет увеличить стоимость сети в 10 раз. После подведения итогов 2023 года «Тилтех Капитал» примет решение о дальнейшем финансировании компании.

Poison Drop, основанная в 2013 году как интернет-магазин, с 2018 года начала открывать офлайн-магазины. Сейчас у нее 10 точек в нескольких городах России. Компания уже вышла на рынок Дубая и до конца года планирует запустить там первый офлайн-магазин.

Ранее ретейлер «Лента» приобрел одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России — «Монетка».