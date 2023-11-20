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Опубликован рейтинг регионов по уровню зарплат в 2023 году

РИА Новости: почти 60% работников на Крайнем Севере платят от 100 тыс. в месяц

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Depositphotos

Почти 60% работников на Крайнем Севере платят от 100 тыс. рублей в месяц. К такому выводу пришли исследователи РИА Новости.

Целью исследования стало определение доли работников с заработной платой выше 100 тыс. рублей в месяц в регионах РФ. На первом месте по этому уровню оказался Чукотский автономный округ, где доля таких сотрудников составляет 58,7%. Это место Чукотка занимает с 2019 года. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ с 52,7% работников, получающими такую зарплату. На третьем месте находится Магаданская область с результатом 47,6%. В Ненецком автономном округе доля таких работников составляет 42,5%, в Москве, которая оказалась на пятом месте — 39,3%.

Самая низкая доля работников с окладом 100 тыс. рублей в месяц оказалась в Ингушетии и Калмыкии — 2,08% и 1,8% .

До этого Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих до 2025 года.

Ранее спрос на подростков среди российских работодателей вырос в 3,5 раза.

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