«Роснефть» и Алтайский край договорились о сотрудничестве в области автотуризма

Компания «Роснефть» и Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности в рамках международной выставки-форума «Россия» подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе нефтяной компании. Документ предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на формирование туристических маршрутов, расположенных на территории региона, с посещением розничной сети АЗС «Роснефть».

Стороны намерены стимулировать спрос на внутренний автомобильный туризм, развивать туристический потенциал региона, объекты заправочной инфраструктуры и придорожный сервис сети АЗС «Роснефть».

В «Роснефти» отмечают, что компания активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и уже реализует ряд региональных проектов, направленных на популяризацию автотуризма в субъектах присутствия.

«Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на сети «АЗС «Роснефть», является одним из приоритетов компании. Это способствует развитию внутреннего автомобильного туризма, так как розничная сеть «Роснефти» является не только крупнейшей в России по географическому покрытию и количеству заправочных станций, но и одним из лидеров по узнаваемости и качеству топлива», — говорится в сообщении.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года, ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представили 89 российских регионов, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.