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Бакальчук высказалась против разделения труда по гендеру

Глава Wildberries Бакальчук назвала разделение труда по гендеру пережитком прошлого

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Надежда Стрелец/YouTube

Основатель Wildberries, самая богатая женщина России и мать пятерых детей Татьяна Бакальчук назвала разделение рабочего процесса по гендерному признаку пережитком прошлого. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Бакальчук, женщинам впору управлять бизнесом, в том числе крупными компаниями. В ее компании, рассказала бизнесвумен, соотношение полов среди занятых составляет «приблизительно 50 на 50». По словам Бакальчук, основным критерием при наборе сотрудников является гибкость, непредвзятость, широта кругозора и готовность развиваться.

«Если раньше у нас девушки занимались в основном проектами, были менеджерами, а молодые люди — разработчиками, аналитиками, то сейчас все изменилось. Есть, например, в компании девушки, которые занимаются и складскими задачами, и логистикой», — рассказала Бакальчук.

До этого глава Wildberries Бакальчук высказалась против призывов рожать сразу после школы.

Ранее сенатор Павлова заявила, что девушек нужно перенацелить с получения образования на роды.

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