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Стало известно, что россияне покупали на распродаже «11.11»

Россияне покупали спорттовары, электронику и ювелирку на распродаже «11.11»

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В первые две недели ноября, включая распродажу «11.11», россияне покупали, в основном, спортивные товары, электронику и бытовую технику, а также ювелирные изделия. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД». По его данным, больше всего было приобретено спорттоваров – на 15% больше, чем годом ранее.

Число покупок электроники и бытовой техники выросло на 13% в годовом выражении, ювелирных изделий – на 10%, товаров для дома и дачи – на 9%.

При этом количество приобретений одежды и обуви снизилось на 13% год к году, товаров для детей – на 12%, парфюмерии и косметики – на 9%, а зоотоваров – на 7%.

«В этом году число покупок в первые ноябрьские распродажи в России оказалось ниже на 4%, чем в 2022 году. Это связано с высокой базой прошлого года. В 2023 году многие потребители поспешили совершить значимые покупки еще в начале осени. В основном, в ноябре этого года россияне покупали необходимые товары онлайн»— прокомментировали в пресс-службе «Чек Индекса».

Там добавили, что несмотря на меньшую активность в период распродаж в этом году, россияне продолжают проявлять к интерес к сезонным скидкам. В том числе россияне интересуются предстоящей «черной пятницей», которая пройдет 24-28 ноября.

Исследование было проведено на основе анализа 55-57 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России. Рассматривались период с 1 по 15 ноября 2023 и 2022 годов.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что почти две трети россиян не различают распродажи «11.11» и «черная пятница».

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