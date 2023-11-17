Центробанк сообщил, что не имеет казначейских обязательств США

Центробанк России заявил, что не имеет казначейских обязательств США и не является их приобретателем. Об этом сообщает ТАСС.

«У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только американское казначейство.

До этого кандидат экономических наук Владимир Григорьев заявил, что резкое увеличение уровня государственного долга США неизбежно приведет к ухудшению ситуации в мировой экономике. По его словам, если недавний рост планки выше рекордной отметки $32 трлн вряд ли отразится на состоянии глобального рынка, то дальнейшее наращивание уже приведет к определенным негативным последствиям. Он подчеркнул, что превышение планки госдолга США в $32 трлн было в целом ожидаемым событием.

Ранее Дерипаска предрек США «час расплаты за санкционный раж» в течение трех лет.