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«Булгартрансгаз» освободили от сбора акцизов за газ из России

«Булгартрансгаз» не будет собирать акцизы за газ из России

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Stoyan Nenov/Reuters

Народное собрание (парламент) Болгарии принял поправку, освобождающую национального газового оператора «Булгартрансгаз» от сбора акцизов за транзит российского газа. Об этом сообщает издание «Дневник».

Оппозиционные партии Болгарии раскритиковали введение акциз в 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Их комментарии касались несовершенства законодательство, которое обременило «Булгартрансгаз» долгами более чем на 200 миллионов левов (100 миллионов евро). 

После принятия поправок эти деньги должно взыскивать национальное агентство по доходам (НАП) через таможенную службу, говорится в публикации.

До этого стало известно, что Болгария ввела налог на транзит российского газа через свою территорию, для снижения конкурентоспособности трубопроводного топлива из РФ по сравнению с более дорогим СПГ.

С 13 октября Болгария установила акциз на транзит российского газа в размере €10 евро в час. Премьер страны Николай Денков заявлял, что это усилит конкуренцию на газовом рынке. Однако главы внешнеполитических ведомств Венгрии и Сербии высказали опасение, что такое решение Софии угрожает энергобезопасности их стран.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

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