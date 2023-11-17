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На всей территории Венесуэлы начала работать российская система «Мир»

МИД Венесуэлы: платежная система «Мир» теперь работает на всей территории страны

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Mary Altaffer/AP

Граждане Венесуэлы теперь имеют возможность проводить платежи при помощи российской платформы «Мир» на всей территории страны. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто, заявление которого опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В четверг, 16 ноября, в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел Венесуэлы и России Ивана Хиля Пинто и Сергея Лавров. После завершения встречи руководители ведомств провели пресс-конференцию.

«Сегодня платформа «Мир» позволяет проводить платежи на 100% территории всей Венесуэлы, и порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты «Мир», почти 40%», — уточнил представитель Каракаса в ходе мероприятия.

Он добавил, что в настоящее время все торговые точки на острове Маргарита принимают карты платежной системы «Мир». Данный остров является крупнейшим в республике и считается одним из ее главных курортов.

14 ноября оператор платежной системы «Мир» разрешил российским банкам использовать свои терминалы для оплаты покупок и услуг за рубежом. Как сказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, данное решение направлено на развитие трансграничных финансовых операций и не противоречит законодательству страны.

Ранее сайт оператора платежной системы «Мир» подвергся кибератаке.

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