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МТС в третьем квартале нарастила выручку на 16% до 159,7 млрд рублей

Чистая прибыль МТС за 9 месяцев 2023 года составила 38,5 млрд рублей

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Shutterstock

Компания МТС объявила финансовые результаты 3 квартала текущего года и сообщила о росте выручки на 16% на год к году до 159,7 млрд руб. OIBDA группы при этом увеличилась на 0,6% и составила 60,8 млрд рублей, следует из отчета компании. Чистая прибыль МТС за 3 квартал составила 9 млрд рублей.

Управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что отчет МТС за 3 квартал его в очередной раз приятно удивил.

«Частные инвесторы в последнее время наблюдают усугубляющуюся хроническую недооценку акций этой компании без видимых на то причин, которая, по моим оценкам, уже приближается к 50%. В ход идут различные экзотические аргументы — от шероховатостей в отношении акционеров и сложностей дальнейшей реализации центральной для рентабельности МТС программы собственной экосистемы до новых негативных внешних геополитических факторов», — констатировал эксперт.

На деле же, по словам Рожанковского, МТС продолжает демонстрировать «превосходные результаты — как по части выручки, так и по части чистой прибыли».

«В условиях меняющейся внешней ситуации экосистема МТС продолжает расширяться двузначными темпами», — добавил эксперт.

Он также отметил высокие темпы смежных направлений развития — в частности, финтех и финансово–банковского дивизиона.

«Уже сейчас почти наверняка можно сказать, что дивиденды МТС останутся как минимум на прежнем уровне, и бумага закрепит за собой характеристику лучшей дивидендной истории российского фондового рынка, и, судя по всему, в дальнейшем, по мере возврата к росту инвестпрограммы, инвесторы смогут теоретически ожидать и увеличения дивидендной доходности — хотя, казалось бы, куда выше: 16% — это лучше, чем у самых высокодоходных корпоративных облигаций в моменте!», — заявил Рожанковский.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов согласен с такой оценкой.

«У МТС увеличивается абонентская база — с начала года она приросла на 800 тыс. новых пользователей, а экосистемная база — на 700 тыс. клиентов. Выручка растет, бизнес успешно развивается, компания демонстрирует прибыльный рост», — прокомментировал «Газете.Ru» показатели МТС Сергей Суверов.

Он полагает, что рекламная кампания в честь 30-летия МТС позволит группе нарастить базу экосистемных клиентов.

Эксперт также отметил, что ставка компании на экосистему, цифровизацию и цифровые каналы продаж себя оправдала — по итогам 9 месяцев 2023 года МТС показывает уверенный рост доходов во всех сегментах. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 38,5 млрд рублей, увеличившись на 41,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению эксперта, МТС является одной из стабильных компаний в России.

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