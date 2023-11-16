Стало известно, на сколько хватит накоплений россиян

Накоплений 32,5% россиян хватит не более чем на месяц. Это следует из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir (результаты есть у «Газеты.Ru»).

Категория людей с накоплениями меньше, чем на месяц, оказалась самой многочисленной. Еще 15,5% опрошенных заявили, что в состоянии прожить на текущие сбережения в течение месяца, а 20,7% – в течение двух-трех месяцев. У 12,1% есть деньги, чтобы прожить полгода.

Финансовая подушка на год или больше оказалась у 19,2% респондентов. Из них 11,3% считают, что их накоплений будет достаточно на год, 4,6% – на два-три года, а 3,3% – больше, чем на три года.

При этом финансовые запросы участников опроса значительно выше. 35,1% респондентов хотели бы иметь накопления более чем на три года, 10,6% – на два-три года, а 21,2% – на год. То есть иметь финансовую подушку на год и дольше желают 66,9% респондентов.

10,9% достаточно иметь сбережения, на которые они могут прожить в течение полугода, 7,3% – на два-три месяца, а 4,6% – на месяц.

10,3% сообщили, что вообще не планируют иметь какие-либо накопления.

Webbankir провел опрос в ноябре 2023 года. В нем приняли участие 1500 человек по всей России.

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