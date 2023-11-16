Курильщики в России стали чаще покупать сигариллы — в июле-сентябре 2023 года их продажи выросли на 105,7% в натуральном выражении. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Центра развития перспективных технологий» и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

В то же время продажи сигарет и папирос увеличились за тот же период всего на 4,1%, а табака для кальяна — на 6,2%.

Россияне переходили на сигариллы из-за роста цен на остальную табачную и никотиносодержащую продукцию. За июль-сентябрь стоимость сигарет и папирос увеличилась на 10,1% год к году, а табак для кальяна — на 6,2%. Средняя цена упаковки сигарет и папирос достигла 168 и 211 рублей соответственно, а табака для кальяна — 204 рубля. Стоимость упаковки нагреваемого табака (стиков) повысилась на 5,5% год к году — до 173 рублей.

При этом сигариллы подешевели на 13,5% — до 260 рублей за упаковку в среднем. Владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов сказал, что у сигарилл также более натуральный состав, чем у остальной никотиносодержащей продукции.

В июле-сентябре 2023 года число покупок россиянами электронных систем нагревания табака снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а стиков для них — на 1%. Такие данные «Газете.Ru» привели специалисты

ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Ранее сообщалось, что россияне стали покупать больше фаст-фуда.