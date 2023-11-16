Россиянам назвали пять способов сэкономить деньги

Если человек тратит больше, чем зарабатывает, или не может откладывать деньги, ему стоит задуматься об их экономии. Есть пять способов для этого, и первый – начать вести бюджет. Об этом «Газете.Ru» рассказал финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

«Существует огромное количество мобильных приложений и сервисов, позволяющих вести бюджет. Нужно их протестировать и выбрать наиболее удобный. Первым делом стоит начать записывать и разносить по категориям все свои траты. Затем нужно посчитать доходы. Проанализировать все категории, и определить, где можно уменьшить расходы», — пояснил он.

Родин уточнил, что нужно обратить внимание на необязательные траты — поездки на такси, обед в ресторанах, подписки на развлекательные сервисы и ненужные приложения. Экономия на необязательных тратах позволит выделить из бюджета до 10-15% всех денег, заключил эксперт.

Второй и третий способы – использовать банковские карты с кешбэком (возврат денег от покупок) и обращать внимание на акции в магазинах.

«Наличие кешбэка позволит получать дополнительно 400-500 рублей в месяц с трат. А проценты на остаток в некоторых банках достигают сопоставимых с доходностью на вкладах. Заранее заготовленный список покупок в магазинах позволяет избежать импульсивных покупок. А в рамках акций нужно помнить еще одно правило — «Покупать только то, что купил бы и без скидки», -— посоветовал эксперт.

Оставшиеся два способа – использовать налоговые льготы и брать паузу перед крупными покупками.

«Налоговые льготы позволяют совершенно легально не уплачивать некоторые сборы или возвращать их часть. Например, социальные налоговые вычеты позволяют ежегодно вернуть 13% со 120 тыс. рублей, потраченных на обучение, лечение и спорт», — уточнил Родин.

Если, к примеру, человек платит налог на доходы физлиц (13%) и ходит в тренажерный зал, он имеет право в конце года подать заявление в налоговый орган и получить до 15600 рублей.

«Перед крупной покупкой внесите вещь в список желаний и отложите ее приобретение на несколько дней или даже недель. Если по прошествии этого срока вещь все еще необходима, стоит взять еще несколько дней и изучить все предложения на рынке и выбрать наиболее выгодный вариант», — подытожил Родин.

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