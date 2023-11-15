Альфа-Банк стал лидером рейтинга по кредитам малому бизнесу среди частных банков

Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Small Business Loans Award 2023 среди частных банков и занял второе место среди всех российских банков, сообщается на сайте кредитной организации.

Эксперты премии по результатам исследования отметили, что Альфа-Банк продемонстрировал индивидуальный подход к клиентам и сбалансированное предложение в кредитовании малого бизнеса.

«Мы гибко реагируем на рыночные изменения и заботимся о предпринимателях. Мы — лидер по объему кредитов, выданных предпринимателям под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП в 2023 году. В банке самая широкая кредитная линейка на рынке — от кредитной бизнес-карты до бизнес-кредитов с залогом или без него», — рассказала руководитель департамента развития кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова.

По ее словам, клиенты могут выбрать подходящее предложение, исходя из собственных потребностей и возможностей, а также также подать заявку без посещения офиса и получить индивидуальное онлайн-решение.

Напомним, Frank Small Business Loans Award вручается самым лучшим банкам на рынке кредитования малого и среднего бизнеса.