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ЦБ решил мотивировать банки непродлением послаблений

ЦБ решил не продлевать для банков некоторые послабления

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Банк России принял решение не продлевать для кредитных организаций ряд послаблений, которые заканчивают свое действие в 2023 году. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

«Кредитные организации сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью и высокой прибыльностью», — уточнили в сообщении.

По данным Банка России, меры уже выполнили свою поддерживающую роль, и теперь их использовать нецелесообразно. В ЦБ обратили внимание, что послабления снизят мотивацию банков к самостоятельному управлению рисками.

В конце ноября ЦБ высказался против выпуска стейблкоинов на российский рубль. Такое заявление сделал первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов на вебинаре, посвященном обсуждению консультативного доклада регулятора «Цифровой рубль».

До этого индекс Мосбиржи обновил годовой максимум с февраля 2022 года.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.

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