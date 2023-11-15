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Продавцы в Москве и Петербурге стали чаще выходить на маркетплейсы

Количество партнеров Яндекса в е-com сфере достигло 170 тысяч

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photosphera360.ru

Число продавцов из Северо-Западного федерального округа (СЗФО) на «Яндекс Маркете» увеличилось на 160% год к году, а около четверти из них (16%) запустили свой бизнес менее года назад, заявил на конференции «E-com СФЕРА» в Санкт-Петербурге руководитель b2b-направления «Яндекс Маркета» Александр Пьянов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Всего по итогам третьего квартала 2023 года количество заказов в е-com сервисах «Яндекса» (входит Маркет, Лавка, Деливери и Еда) выросло в 1,9 раз по сравнению с прошлым годом, а количество партнеров достигло 170 тыс.

Как отмечают в «Яндексе», каждый пятый заказ на «Маркете» в Москве и Санкт-Петербурге совершается через доставку «по клику» из дарксторов «Лавки», а 13% от всех заказов – это заказы с экспресс-доставкой.

Это происходит, в том числе за счет того, что поиск на маркетплейсе оптимально распределяет заказы между продавцами, чтобы показать покупателю лучшие для него предложения, сообщил руководитель разработки алгоритмов и систем машинного обучения «Яндекс Маркета» Александр Багдагюлян.

Он также пояснил, по какому принципу устроена работа поисковой системы: ее можно разделить на 3 этапа.

«На первом этапе проводится отбор товаров с учетом основных критериев, таких как релевантность запросу и популярность товара; на втором этапе происходит дополнительный отбор лучших предложений с учетом других факторов, например, цены и срока доставки; на третьем этапе производится ранжирование лучших товаров на выдаче», — отметил он.

Также в декабре нейросеть YandexGPT от «Яндекса» начнет помогать продавцам заполнять характеристики товара из текста любого формата, а в будущем появится генерация картинок для карточек товаров с помощью нейросетей. Продавцы смогут генерировать изображения товара на разном фоне, экономя на фотосъемке.

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