Жители Москвы и Подмосковья стали реже жаловаться в ЦБ

За девять месяцев 2023 года в Банк России поступило более 34,6 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг Московского региона. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

В Москве за период с января по сентябрь 2023 года было подано 2,4 тыс. обращений, что на 22 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Подмосковье — более 10 тыс. обращений, что на 11% меньше, чем годом ранее.

Почти 63% от всех жалоб затрагивают взаимоотношения с банками. Основные вопросы, которые беспокоили жителей Москвы и Подмосковья при взаимодействии с кредитными организациями, касались потребительского кредитования (почти 14% от всех обращений) и ипотеки (около 6%). Общий объем жалоб по этим темам по сравнению с прошлым годом снизился (по потребительскому кредитованию более, чем на 21%, а по ипотеке — более чем на 40%), но россияне жаловались, например, по поводу возврата денег за дополнительные услуги.

«В онлайн-каналах банки и микрофинансовые организации нередко продолжают использовать формы с уже заполненными за заемщика согласием на оплату страховок, сертификатов на разные консультации, смс-информирование и другие услуги, что противоречит закону. Банк России применяет к нарушителям надзорные меры. Отказаться от услуги, которая навязана или не подходит по условиям, можно в течение периода охлаждения, который будет составлять теперь не 14, а 30 дней: изменения в закон вступят в силу в конце января 2024 года» — прокомментировали в пресс-службе.

По поводу работы страховщиков в Москве и Московской области регулятор принял 3,4 тыс. жалоб. Это почти на 9% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Около половины обращений было связано с подходами, которые страховые компании применяют при расчете ОСАГО. Большинство нареканий граждан вызвали неправильное информирование о потребительских свойствах страховых услуг. Помимо этого, есть жалобы на сложности с оформлением выплат.

На микрофинансовые организации в Московском регионе пожаловались почти 3,5 тыс. раз. Большинство обращений вызвали нарушения при реструктуризации или рефинансировании договоров микрозаймов, то есть изменения условий соглашений. В то же время граждане стали реже жаловаться на мисселинг при оформлении микрозаймов — навязывание одних услуг под видом других.

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