СПБ Биржа начнет расчеты по зависшим после санкций сделкам 17 ноября

СПБ Биржа 17 ноября начнет расчеты по сделкам с зарубежными ценными бумагами, которые были заключены 1 и 2 ноября. Это следует из сообщения торговой площадки, опубликованного на ее сайте.

«Рабочая группа при участии представителей Банка России определила механизм расчетов между СПБ Биржей и российскими участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами», — следует из сообщения.

В нем также говорится, что СПБ Биржа и ее зарубежные контрагенты продолжают определять порядок совместных действий, которые допускаются лицензией Минфина США при взаимодействии друг с другом. Для этого СПБ Биржа находится в постоянном контакте с участниками торгов и ЦБ РФ.

11 ноября биржа провела заседание совета директоров. По его итогам биржа утвердила несколько сценариев действий, которые направлены на обеспечение инвесторам доступа к активам. Сейчас менеджмент биржи действует в рамках сценариев.

2 ноября США ввели блокирующие санкции против СПБ Биржи. Американским компаниям запрещены любые операции с ней.

Что теперь делать владельцам зарубежных акций — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СПБ Биржа собиралась провести расчеты по зависшим сделкам 13 ноября.