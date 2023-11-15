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Россиянам рассказали, когда покупать доллары

Аналитик Ващелюк посоветовала россиянам распределить покупку долларов во времени

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Pexels

С учетом текущего курса доллара, есть смысл распределить их покупку во времени – часть валюты приобрести сейчас, другую – позже. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

«Например, половину суммы, которую планируется направить на приобретение валюты, потратить сейчас. В дальнейшем постепенно докупать валюту, таким образом усредняя курс приобретения», — отметила аналитик.

Но нужно учитывать, что покупка валюты в спекулятивных целях может принести финансовые потери.

На торгах Мосбиржи в среду курс доллара опускался до 89,57 рубля, теряя 1,13 рубля с утра. Американская валюта упала до уровня ниже 90 рублей впервые с 27 июля 2023 года. Американская валюта достигала максимального значения в среду на открытии торгов – 90,7 рубля. Рубль укрепляется к доллару, евро и юаню с вечера 11 октября, когда было объявлено о возврате обязательной продажи валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Также на тенденцию повлияло повышение ключевой ставки Центробанка РФ на 200 базисных пунктов до 15% годовых.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее финансист предрек дальнейшее укрепление курса рубля.

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