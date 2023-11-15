Экономист: россияне наращивают потребление, несмотря на рост ключевой ставки ЦБ

Несмотря на рост ключевой ставки Центробанка РФ и нестабильную внешнеполитическую ситуацию, россияне продолжают наращивать потребление. Об этом в беседе с РИАМО сообщила директор института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина. По ее словам, за полтора последних года граждане адаптировались к переменам в экономике.

«В принципе сегодня такое потребительское поведение, хотя и немного разогревает экономику, стимулирует развитие национальной промышленности. Но, если предприниматели и государство снова займут недальновидную позицию удовлетворения спроса за счет импорта, то позитивный эффект от роста потребления сойдет на нет за счет ускоренного роста инфляции», — считает эксперт.

Первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган до этого отмечал, что регулятор повышает ключевую ставку для того, чтобы бизнес не столкнулся с проблемами на средней дистанции и смог развиваться равномерно.

Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова при этом заявляла, что ЦБ готов повышать ключевую ставку, пока не увидит стабильного замедления темпов инфляции и инфляционных ожиданий.

Ранее экономисты назвали последствия повышения ключевой ставки ЦБ.