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В Центробанке заявили о готовности дальше повышать ключевую ставку

Зампред ЦБ Полякова заявила, что регулятор готов повышать ключевую ставку

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Мария Девахина/РИА Новости

Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова заявила, что регулятор готов повышать ключевую ставку, пока не увидит стабильного замедления темпов инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом сообщает ТАСС.

«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку очень ощутимыми шагами и за прошедший период мы подняли ее на 7,5 п. п. — до 15% годовых. При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», — заявила Полякова на ХI Конгрессе финансистов Казахстана.

До этого первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявил, что Банк России повышает ключевую ставку для того, чтобы бизнес не столкнулся с проблемами на средней дистанции и смог развиваться равномерно.

Согласно его информации, главная задача финрегулятора состоит в поиске и нахождении баланса между спросом и предложением.

Ранее годовая инфляция в РФ в октябре ускорилась до 6,69% против 6% в сентябре.

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