Россиянам назвали способ сэкономить при оплате квартиры

Регулярные платежи – например, за квартиру и свет – лучше совершать через интернет- и мобильный банк, а не в отделении кредитной организации. Это дешевле в два раза, рассказала «Газете.Ru» эксперт управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова.

«Многие регулярные расходы невозможно отложить или отменить без последствий: оплату ЖКХ и интернета, налогов и штрафов, кредитов и займов. Онлайн-переводы всегда дешевле, чем в отделении банка. Например, за отправку перевода через личный кабинет на сайте ли через мобильное приложение с человека возьмут комиссию в среднем 0,5-1%, а в офисе банка – 1-2% », — отметила она.

Демидова добавила, что некоторые банки предлагают клиентам оплату по QR-коду. Если он есть на квитанции, можно считать код смартфоном через приложение банка. В этом случае вся информация загрузится автоматически, нужно будет только проверить все данные и указать, с какого счета списать оплату, добавила эксперт.

«Для тех, кто боится случайно попасть на фишинговый сайт или перевести деньги не туда, тоже есть вариант: оплата на портале госуслуг. Для оплаты услуг достаточно создать упрощенную учетную запись на портале. Для регистрации понадобятся только ФИО, мобильный телефон и адрес электронной почты», — сказала Демидова.

По данным Центробанка РФ, за первые полгода 2023 года россияне выполнили почти 130 млн переводов без открытия банковского счета на сумму 693 млрд рублей.

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