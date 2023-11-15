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Россиянам назвали способ сэкономить при оплате квартиры

ЦБ: комиссия за платеж через мобильное приложение банка вдвое ниже, чем в офисе

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Регулярные платежи – например, за квартиру и свет – лучше совершать через интернет- и мобильный банк, а не в отделении кредитной организации. Это дешевле в два раза, рассказала «Газете.Ru» эксперт управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова.

«Многие регулярные расходы невозможно отложить или отменить без последствий: оплату ЖКХ и интернета, налогов и штрафов, кредитов и займов. Онлайн-переводы всегда дешевле, чем в отделении банка. Например, за отправку перевода через личный кабинет на сайте ли через мобильное приложение с человека возьмут комиссию в среднем 0,5-1%, а в офисе банка – 1-2%», — отметила она.

Демидова добавила, что некоторые банки предлагают клиентам оплату по QR-коду. Если он есть на квитанции, можно считать код смартфоном через приложение банка. В этом случае вся информация загрузится автоматически, нужно будет только проверить все данные и указать, с какого счета списать оплату, добавила эксперт.

«Для тех, кто боится случайно попасть на фишинговый сайт или перевести деньги не туда, тоже есть вариант: оплата на портале госуслуг. Для оплаты услуг достаточно создать упрощенную учетную запись на портале. Для регистрации понадобятся только ФИО, мобильный телефон и адрес электронной почты», — сказала Демидова.

По данным Центробанка РФ, за первые полгода 2023 года россияне выполнили почти 130 млн переводов без открытия банковского счета на сумму 693 млрд рублей.

Ранее россиянам рассказали, как правильно пользоваться кредитными картами.

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