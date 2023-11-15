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Экономист спрогнозировал цены на нефть к концу года

Экономист Лобода предрек стоимось барреля Brent в диапазоне $90-95

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Kin Cheung/AP

К концу года цена барреля нефти эталонной североморской нефти марки Brent может составить $90-95. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Он пояснил, что такой сценарий возможен на фоне растущего дефицита топлива в мире.

«До конца года Саудовская Аравия и Россия продолжат сокращать добычу нефти, а в других странах ОПЕК добыча, видимо, по-прежнему будет отставать от плана. Значит, предложение не успеет так вырасти, чтобы полностью насытить растущий спрос в Китае», — объяснил Лобода.

По словам экономиста, спрос на сырье в мире уже превышает его предложение, поэтому дефицит топлива в четвертом квартале, который предсказали в Международном энергетическом агентстве, вполне вероятен. Накануне МЭА в ноябрьском отчете спрогнозировало существенный дефицит нефти в мире в четвертом квартале. Свою оценку агентство объяснило тем, что альянс ОПЕК+ добывает на 900 тыс. баррелей в сутки меньше спроса на его нефть. Как дефицит сырья может сказаться на россиянах — в материале «Газеты.Ru».

На 9:33 мск баррель Brent на лондонской бирже ICE стоил $82,94.

Ранее доходы России от экспорта нефти упали из-за санкций.

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