Три страны СНГ создадут проект по экспорту зеленой энергии в Европу

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан планируют создать совместное предприятие по экспорту зеленой энергии в Европу, передает пресс-служба казахстанского министерства энергетики.

Как сообщили в пресс-службе, соответствующее соглашение было достигнуто на прошедшей в Баку встрече министров энергетики и экономики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана по обсуждению перспектив экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через азербайджанскую территорию.

По итогам переговоров главы ведомств подписали совместное коммюнике, в котором отметили потенциал их стран в сфере возобновляемой энергии и «готовность присоединиться к проекту экспорта электроэнергии, полученной из альтернативных источников, в Европу».

Кроме того, участники встречи договорились и о создании совместной рабочей группы для разработки технического задания по сотрудничеству в сфере энергетического обмена с акцентом на возобновляемые источники энергии, а также в области разработки и экспорта зеленого аммиака, зеленого водорода и создания сопутствующей инфраструктуры, добавили в в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что республика готова стать региональным центром по развитию возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

До этого Еврокомиссия приняла долгосрочный план REPowerEU для скорейшего отказа от нефти и газа РФ, для реализации плана к 2029 году потребуются €300 млрд.

Ранее сообщалось, что ЕС наращивает импорт сжиженного газа из России.